Güney'de Sağlık Bakanlığı açıkladı

Güneyde Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 60 bin 256 test yapıldığını ve 1764 yeni vaka saptandığını açıkladı.

Bugünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bu yana toplam 455 bin 964 vaka tespit edildi, toplam ölüm sayısı da 975’e yükseldi.