Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!

Güney Kıbrıs aşı olmak isteyenler için kayıt sistemi açtı

Rum Sağlık Bakanlığı'nın Genel Sağlık Sistemi portalına kayıtlı olmayan ancak Koronavirüs Ulusal Aşı Planı çerçevesinde aşı olmak isteyen kişiler için kayıt sistemi açtığını belirtildi.

14 Ocak 2021 Perşembe 09:08
894 Okunma
Güney Kıbrıs aşı olmak isteyenler için kayıt sistemi açtı

Rum Sağlık Bakanlığı'nın Genel Sağlık Sistemi portalına kayıtlı olmayan ancak Koronavirüs Ulusal Aşı Planı çerçevesinde aşı olmak isteyen kişiler için kayıt sistemi açtığını belirtildi.

Rum Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde yapılan duyuruya göre, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Genel Sağlık Sistemi’ne kayıtlı olmayanlar formu doldurarak aşı programına dahil olabilecek.

Başvurunun kontrolünün yapılmasının ardından başvuru sahibinin Koronavirüs Aşı Portalına kayıt olma olanağının etkinleştirileceği bildirildi.

Söz konusu forma, https://www.pio.gov.cy/coronavirus/eng/categories/vaccines-en üzerinden ulaşılabiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trodos’a kar yağması bekleniyor
Trodos’a kar yağması bekleniyor
Güneyde 6 can kaybı, vaka sayısı ise 28 bini aştı
Güneyde 6 can kaybı, vaka sayısı ise 28 bini aştı
Güney Kıbrıs 'Moderna' aşısının ilk partisini teslim aldı
Güney Kıbrıs 'Moderna' aşısının ilk partisini teslim aldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim