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Güney Kıbrıs doktor eksikliğini tamamlamaya çalışıyor

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Güney Kıbrıs’ta ortaya çıkan doktor eksikliğin giderilmesi için, Yunanistan’dan doktorların görevlendirileceği bildirildi. 

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:15
Güney Kıbrıs doktor eksikliğini tamamlamaya çalışıyor
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Güney Kıbrıs’ta ortaya çıkan doktor eksikliğin giderilmesi için, Yunanistan’dan doktorların görevlendirileceği bildirildi. 

Fileleftheros gazetesi Rum ve Yunan Sağlık Bakanları arasında sağlık alanında devletlerarası anlaşma yapılacağını yazdı.

Mevcut aşamada teknokratların nihai anlaşma metnini hazırlamak için çalıştığını kaydeden gazete, yakın zamanda anlaşmaya imzaların atılmasının beklendiğini belirtti. 

Anlaşma çerçevesinde devlet hastanelerinde Yunanistan’dan doktorların görevlendirileceğini kaydeden gazete, ayrıca Güney Kıbrıs’ta uzmanlık gerektiren müdahaleler için doğan doktor ihtiyacının karşılanması amacıyla bazı doktorların belirli zaman aralıklarıyla Yunanistan’dan adaya gelerek görev yapmaya çağrılacağını aktardı. 

Gazete, bugüne kadar bahse konu müdahaleler için hastaların yurtdışına götürüldüğün yazdı. 

Anlaşma çerçevesinde Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında Rum Milli Muhafız Ordusu’yla (RMMO) ilgili yapılan devletlerarası anlaşma prototipinde hareket edileceğini kaydeden gazete, yani Yunanistan’dan doktorların, adaya gelip RMMO’ya hizmet veren Yunan subaylar gibi görevlendirileceğini aktardı.

İSRAİLLE DE BENZER ANLAŞMA

Habere göre Rum Sağlık Bakanı Yorgos Pamboridis gazeteye yaptığı açıklamada, Yunanistan’la yapılacak anlaşmanın devlet hastanelerine büyük katkılarda bulunacağını ve ameliyat olmak için yurtdışına giden hastalara kolaylık sağlayacağını belirtti. 

Pamboridis, ayrıca sağlık alanında benzer bir devletlerarası anlaşmanın İsrail’le de imzalanması için istişarelerde bulunulmakta olduğunu belirterek, yakın zamanda bu konuda gerekli açıklamaların yapılacağını söyledi.

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