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Güney Kıbrıs havalimanlarını turiste açıyor

Güney Kıbrıs, 1 Mart'tan itibaren renk kodlu sağlık riski değerlendirmesiyle havalimanlarını yeniden açacak.

18 Şubat 2021 Perşembe 11:54
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Güney Kıbrıs havalimanlarını turiste açıyor

Güney Kıbrıs, 1 Mart'tan itibaren renk kodlu sağlık riski değerlendirmesiyle havalimanlarını yeniden açacak.

Rum haber kaynaklarında yer alan habere göre turizm amacıyla AB üye ülkeleri yanında İngiltere, Rusya ve İsrail gibi üçüncü ülkeler için düzenleme yapıldı.

1-31 Mart tarihleri ​​arasında 'yeşil' renk kodlu ülkelerden gelen yolculara ücretsiz yapılacak PCR testi 1 Nisan'dan itibaren kaldırılacak.

'Amber' renk kodlu ülkelerden gelen kişiler seyahatten 72 saat önce bir PCR testi, “Kırmızı” renk kodlu ülkeler ise adaya varmadan önce ve sonra çift PCR testi yapacak.

Ülke kodlaması haftalık olarak gözden geçirilecek.

Rum Yönetimi Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'tan gelenlerin zorunlu yedi günlük karantinasının 31 Mart'a kadar uzatıldığını söyledi. Bu uygulama Aralık ayından beri için uygulanıyor.

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