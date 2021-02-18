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Güney Kıbrıs'ta iki ayrı noktada bombalama olayları

Güney Kıbrıs’ta biri Lefkoşa, diğeri ise Baf olmak üzere iki ayrı noktada bombalama olayları yaşandı.

18 Şubat 2021 Perşembe 16:27
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Güney Kıbrıs'ta iki ayrı noktada bombalama olayları

Güney Kıbrıs’ta biri Lefkoşa, diğeri ise Baf olmak üzere iki ayrı noktada bombalama olayları yaşandı.

Fileleftheros gazetesi, Güney Lefkoşa’da bulunan bir sigorta şirketinin ofisi önüne yerleştirilen bomba düzeneği, şans eseri patlamadan Rum polisince etkisiz hale getirildiğini yazdı.

Gazete, bombalama girişiminin söz konusu şirkete yönelik ikinci eylem olduğunu belirtirken incelemelerin sürdüğünü aktardı.

Bir diğer olay ise salı gecesi Baf’ta gerçekleşti. Gazete, Baf’ta bir doktorun kapısına el bombası atılması sonucu maddi hasar meydana geldiğini, Rum polisinin olayla ilgili iki kişiyi sorgulamasına karşın delil yetersizliğinden herhangi bir tutuklama gerçekleştirmediğini yazdı.

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