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Güney Kıbrıs yiyecek ve içecekte en pahalı AB ülkesi

24 Haziran 2022 Cuma 14:14
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Güney Kıbrıs yiyecek ve içecekte en pahalı AB ülkesi
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Avrupa İstatistik Birimi Eurostat’ın, mallar üzerindeki tüketici fiyatlarıyla ilgili yeni araştırmasında açıkladığı verilerden ortaya çıktığı üzere, Güney Kıbrıs’taki gıdaların AB’deki ortalamadan daha pahalı olduğu haber verildi.

Güney Kıbrıs’taki yiyecek ve alkollü içeceklerle ilgili fiyat endeksinin 106,6 birime yükseldiğini ve bunun AB ortalaması olan 105,8’den yüksek olduğuna işaret eden Alithia gazetesi, araştırmaya göre, Güney Kıbrıs açısından pahalı olan fiyatların iletişim türlerinde de kayda geçirildiğini ve AB ortalaması 108,3 iken Rum tarafındaki fiyat endeksinin 109,7 olduğuna dikkati çekti.

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