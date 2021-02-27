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GÜNEY KIBRIS’I EUROVISION YARIŞMASINDA TEMSİL EDECEK ŞARKIYA BÜYÜK TEPKİ

Güney Kıbrıs’ı, 65’inci Eurovision yarışmasında temsil edecek olan “El Diablo” (şeytan) isimli şarkının büyük tepkilere neden olduğu, tepkilerin odağında ise Rum Radyo Televizyon Kurumunun (RIK) yer aldığı belirtildi.

27 Şubat 2021 Cumartesi 14:36
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GÜNEY KIBRIS’I EUROVISION YARIŞMASINDA TEMSİL EDECEK ŞARKIYA BÜYÜK TEPKİ

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Yunan şarkıcı Elena Tsankrinu tarafından seslendirilen “El Diablo” isimli şarkının sözlerinden dolayı büyük tepki topladığını, RIK’in “yakılma” tehdidi aldığını yazdılar.

Gazete ayrıca, şarkının RIK tarafından geri çekilmesi için kendilerini “Kıbrıslı Hıristiyanlar” olarak nitelendiren bir grup tarafından internet üzerinden imza kampanyası başlatıldığını  belirtti.

Habere göre Güney Kıbrıs’taki eğitim sendikası OELMEK İlahiyatçılar Birliği yaptığı açıklamada şarkının derhal geri çekilmesini isterken, duyulan hayal kırıklığı ve üzüntüyü de dile getirdi.

ELAM da bir açıklama yaparak, Güney Kıbrıs’ın “şeytan” isimli bir şarkıyla temsil edilmesi tercihinin mantıklı olmadığını belirtti.

Gazete haberinde ayrıca polisin, RIK binasındaki güvenlik tedbirlerini artırdığını da yazdı.

Alithia gazetesi, bahse konu şarkının içerisinde “aşık oldum, kalbimi el diabloya (şeytana) verdim” şeklindeki sözlerin bulunduğunu yazdı.

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