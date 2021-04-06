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GÜNEY KIBRIS’TA 3 NİSAN’A KADAR 161 BİN 526 KİŞİ AŞILANDI

Koronavirüsün İngiliz mutasyonunun Baf’ta da görüldüğü bildirildi.

06 Nisan 2021 Salı 14:10
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GÜNEY KIBRIS’TA 3 NİSAN’A KADAR 161 BİN 526 KİŞİ AŞILANDI

Politis gazetesi, Baf’ta son günlerde koronavirüs vakalarında görülen artışın endişe verici boyutlara ulaştığını ve ilçedeki pozitif vaka oranının %0,64’e ulaştığını yazdı.

Gazete, Pazar günü yapılan 4 bin 530 rapid testte 29 pozitif vaka tespit edildiğini ve yine o gün, yaklaşık iki aydan sonra en yüksek pozitif vaka oranının gözlemlendiğini kaydetti.

Güney Kıbrıs Epidemiyoloji Grubu üyesi Dr.Petros Karayannis’in, Avrupa’ya gönderilen son örneklerde Baf’ta İngiliz mutasyonuna rastlandığını açıkladığını belirten gazete, bunun oldukça endişe verici olduğunu ve Baf’taki bulaşın Limasol’dakine benzeyebileceğini yazdı.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasına göre, 24 saat içerisinde yapılan 54 bin 652 test sonucunda 565 yeni pozitif vaka saptandığını yazdı.

Haberde, açıklamaya göre bir kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam vaka sayısının 48 bin 278’e, toplam ölüm sayısının da 262’ye ulaştığı kaydedildi.

Gazete, 262 kişiden 174’ünün erkek, 88’inin kadın olduğunu ve ortalama ölüm yaşının 79 olduğunu belirtti.

Habere göre, şu anda hastanelerde tedavisi süren 47 hastanın sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

GÜNEY KIBRIS’TA 3 NİSAN’A KADAR 161 BİN 526 KİŞİ AŞILANDI

Gazetenin bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta 3 Nisan’a kadar 161 bin 526 kişinin aşılandığı belirtildi.

Habere göre, bunlardan 114 bin 660’ı ilk doz aşısını olurken, 46 bin 866’sı da ikinci doz aşısını da olup, aşılanmasını tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüsİngiliz MutasyonuBAF
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