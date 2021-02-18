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GÜNEY KIBRIS’TA İLK ÖZEL ELEKTRİK SANTRALİ İÇİN İMZALAR ATILDI

Güney Kıbrıs’ta ilk özel konvansiyonel elektrik santrali için PEC firması ile Alman “Simens” şirketi arasında imzaların atıldığı bildirildi.

18 Şubat 2021 Perşembe 15:21
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GÜNEY KIBRIS’TA İLK ÖZEL ELEKTRİK SANTRALİ İÇİN İMZALAR ATILDI

Güney Kıbrıs’ta ilk özel konvansiyonel elektrik santrali için PEC firması ile Alman “Simens” şirketi arasında imzaların atıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta kurulacak ilk özel elektrik santrali konusunda “Power Energy Cyprus” (PEC) şirketi ile Alman “Simens” şirketi arasında, üç adet jeneratör alımı anlaşmasının yaklaşık 15 gün önce imzalandığını yazdı.

Habere göre, konuya ilişkin açıklamada bulunan PEC şirketi yönetim kurulu başkanı Yorgos Hrisohos, Simens şirketinden iki adet SGT-800 modeli endüstriyel gaz tribünü ve bir adet de, söz konusu iki gaz tribününden doğacak buharı değerlendirerek elektrik üretecek buhar tribünü satın alınması konusunda anlaştıkları belirtti.

Hrisohos, şirketin santralinin Larnaka’nın “Vasiliko” bölgesine kurulacağını, ilgili tüm altyapı çalışmalarının hazır olduğunu ve santralin, Rum Elektrik Kurumu AİK’in 2023 yılında doğal gazı adaya getirmesiyle üretime başlamasını öngördüklerini sözlerine ekledi.

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