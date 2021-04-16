Güney Kıbrıs’ta Korona’dan Altı Ölüm

Politis gazetesi: “Durum Tehlikeli Şekilde Kontrolden Çıkıyor – 6 Ölüm ve 690 Yeni Vaka” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Korona virüs vakalarında dün kaydedilen vaka sayısının 690 olması ve altı kişinin daha hayatını kaybetmesinin, Paskalya yortusunda yeni gevşemelere gidilmesi ihtimalini iyice azalttığını yazdı.

Gazete, 15 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilen 50 bin 902 test sonucunda 690 yeni vakaya rastlandığını, bulaş oranının ise yüzde 1,36 olduğunu belirtirken, hastanelerde tedavi görenlerin sayısının ise 250 olduğunu aktardı.

Paskalya yortusuna iki hafta kala ortaya çıkan bu tabloda herhangi bir iyileşme olmazsa Paskalya’da yeni gevşemelerin getirilmesinin imkansız gibi gözüktüğünü belirten gazete, Rum Sağlık Bakanı’nın atılacak adımlar konusunda yeniden uzman heyetin görüşünü talep ettiğini vurguladı.

AŞIDA 200 BİN BARAJI AŞILDI

Gazete haberinin devamında, Güney Kıbrıs’ta dün itibariyle 200 bin aşı sınırının aşıldığını, 14 Nisan tarihi itibarıyla ise 198 bin 60 aşılama yapıldığını yazdı.

141 bin kişinin ilk, 57 bin 60 kişinin ise ikinci doz aşılarını olduklarını belirten gazete, dünkü aşılamayla 200 bin sınırının aşıldığını vurguladı.

Dün 26 bin 400 hak sahibi için aşı sisteminin açıldığını ancak aşırı yoğunluk sebebiyle iki dakika sonra çöktüğünü belirten gazete, Rum yetkili makamlarının ise yaptıkları açıklamada, 26 bin 400 hak sahibi varken sistemin çökmesine imkan olmadığını, çökmenin sebebinin aynı kişiler için 100 binden fazla insanın sisteme girip randevu almaya çalışması olduğunu söylediklerini yazdı.

Gazete, 53-54 yaş arası kişilerin bugün sisteme girerek 15 bin adet randevu için başvuru hakları olacağını da aktardı.