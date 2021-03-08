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GÜNEY KIBRIS’TA PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan bazı önlemlere ilişkin protestolar sürüyor.

08 Mart 2021 Pazartesi 13:44
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GÜNEY KIBRIS’TA PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Alithia ve diğer gazeteler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların ve önlemlerin, Limasol ve Mağusa bölgelerinde düzenlenen eylemlerle protesto edildiğini yazdı.

Gazete, söz konusu bölgelerde dün gerçekleştirilen küçük çaplı protesto gösterilerinin barışçıl şekilde sonlandığını, protestocuların alınan kısıtlama kararları ve okula geri dönecek öğrencilere hızlı test uygulaması zorunluluğunu taşıdıkları pankartlarla protesto ettiklerini yazdı.

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta dün 303 yeni vakaya rastlandığını, 89 yaşındaki bir kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtirken, toplam vaka sayısının 36 bin 878, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 233’e ulaştığını aktardı.

Haberde, hastanelerde tedavi görenlerin sayısının 129 olduğu, bunlardan 25’inin durumlarının ciddiyetini koruduğu da bildirildi.

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