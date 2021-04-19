Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası

Güney’de Covid-19 Tedbirleri Sıklaştırılıyor

Güney Kıbrıs’ta yeniden yükselişe geçen Covid-19 rakamları nedeniyle, tedbirlerin sıkılaştırılmasının gündemde olduğu bildirildi.

19 Nisan 2021 Pazartesi 13:24
49 Okunma
Güney’de Covid-19 Tedbirleri Sıklaştırılıyor

Alithia gazetesi, vakaların son günlerde 800’lere ulaşması nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, müdahil makamları epidemiyolojik durum değerlendirmesi yapmak üzere Başkanlık Sarayı’nda olağanüstü toplantıya çağırdığını ve yetkililerin, vakaların ileriki günlerde bu denli yüksek seyretmesi halinde, sert tedbirler alınması gerekeceğinin altını çizdiğini yazdı.

Gazeteye göre Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Paskalya öncesinde tedbirlerin hafifletilmesi beklentileriyle ilgili olumsuz konuşurken, özellikle İngiliz mutasyonunun varlığı nedeniyle, tüm yaş gruplarının olumsuz etkilendiğini ve sağlık sisteminin de zora girdiğini söyledi.

Haberde, sağlık birimlerinin de alarma geçtiği ve sağlık sisteminin çökmemesi için özel hastanelerde yatak arayışına girdiği kaydedildi.

YENİ KAPANMA OLASI

Öte yandan Politis gazetesi ise, Güney Kıbrıs’taki epidemiyolojik görüntünün giderek daha da kötüleştiğini ve yeni bir kapanmanın olası olduğunu yazdı.

Gazete, hastanelerin alarm verdiğini ve yoğun bakımlardaki hasta sayısının 70’e dayandığını; 271 hastanın Covid-19 tedavisi gördüğünü ve 68’inin durumunun ciddi olduğunu kaydetti.

Haberde, aşılama programına bakıldığında ise 51-52 yaş grubunun aşılanması için randevuların açıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi de, okullarda yapılan testlerde 3 günde 80 pozitif vaka tespit edildiğini yazdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemiye Rağmen Kıbrıslı Rumların Mutluluk Seviyesi Yükseldi
Pandemiye Rağmen Kıbrıslı Rumların Mutluluk Seviyesi Yükseldi
Cenevre’ye Hareket Etmeden Önce Rum Ulusal Konseyi’ni Toplayacak
Cenevre’ye Hareket Etmeden Önce Rum Ulusal Konseyi’ni Toplayacak
GÜNEY KIBRIS’TA PASAPORTLAR “BİR ALANA BİR BEDAVA” GİBİ DAĞITILMIŞ
GÜNEY KIBRIS’TA PASAPORTLAR “BİR ALANA BİR BEDAVA” GİBİ DAĞITILMIŞ
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim