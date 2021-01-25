Güneyde ilk etapta ilkokulların açılması planlanıyor

Güney Kıbrıs'ta alınan kararlar doğrultusunda uygulanan kısıtlamalar Ocak 31’inde sona eriyor.

Rum Bakanlar Kurulu bugün toplanarak kısıtlamaların kademesi olarak azaltılması hakkında epidemiyolojik ekiple görüştü.

İlk etapta tekrardan çalışmaya başlatılması düşünülen çalışma alanları arasında, berberler kuaförler, güzellik salonları ve küçük işletmelerin yanı sıra okulların açılması hakkında da tedirginliğin sürdüğü gözlemleniyor.

Kademeli olarak açılması planlanan eğitimde, ilk etapta yüz yüze olarak ilkokulların açılmasına yönelik düşünce olduğu öğrenildi.

Öte yandan 8998’e mesaj atarak günde sadece iki kez olarak kısıtlı bir şekilde sokağa çıkma yasağının da devam edeceği gelen bilgiler arasında.

Mesaj sayısının artırılması konusunun da masa da olduğu bildirildi.