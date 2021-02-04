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Güneyde mutasyonlu virüs paniği!

Güney Kıbrıs’ta görülen mutasyonlu virüs vakaları nedeniyle daha sıkı tedbirler alınıyor.

04 Şubat 2021 Perşembe 14:09
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Güneyde mutasyonlu virüs paniği!

Güney Kıbrıs’ta görülen mutasyonlu koronavirüs vakaları nedeniyle, Cumartesi gününden itibaren yurt dışından gidecek yolcular için daha sıkı tedbirler uygulanacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’a Cumartesi gününden itibaren yurtdışından gidecek olanların 72 saat süreyle kendilerini izole etmeleri ve ardından, ücretini kendilerinin ödeyeceği PCR testini yaptırmaları gerektiğini yazdı.

Gazete, B kategorisindeki ülkelerden gelecek yolcuların, en geç 72 saat öncesine kadar yapılmış negatif PCR test sonucu sunmalarının yanı sıra, Larnaka ve Baf Havalimanlarında yeniden PCR testi yaptırma zorunluluğu bulunacağını kaydetti.

Mutasyona uğrayan corona taşıyan 9 vaka tespit edildi

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Güney Kıbrıs’ta, mutasyona uğrayan koronavirüs taşıyan 9 vaka tespit edildiğini yazdı.

Haberde, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 22-28 Ocak arasında toplanan ve Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nde tetkik edilen 24 numuneden 9’unun, İngiltere’de mutasyona uğrayan koronavirüs olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Gazete, taramada, Güney Afrika veya Brezilya’da mutasyona uğrayan koronavirüse rastlanmadığının açıklandığını belirtti.

Haberde, dün yapılan açıklamayla birlikte Güney Kıbrıs’ta şu ana kadarki toplam koronavirüs vakalarının 31 bin 263’e, virüsten ölenlerin sayısının da 203’e ulaştığı ifade edildi.

Son Güncelleme: 04.02.2021 15:12
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