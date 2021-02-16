Güneyde temaslıların yüzde 50’si kendini gizliyor

Güneyde temasılardan %50’sinin temaslı olduğunu gizlediği bildirildi.

Rum temaslı ekibi başkanı Valentinos Silvestros, koronavirüse pozitif olan kişilerin yüzde ellisinin temaslarını bildirmediğini, bu da yeni vakaların tespit edilmesinde ciddi bir sorun yarattığını söyledi.

Silvester, virüs teşhisi konulan ve iş yerini bildirmeyen ya da yalan beyanda bulunarak işsiz olduğunu söyleyen işçilerin olduğunu da ifade etti.

Rum temaslı ekibi başkanı Valentinos Silvestros bazı şirketlerin personelleri arasında vakaları rapor edilmediği ve bazı durumlarda özel olarak yapılan pozitif testleri rapor etmediklerini de tespit edildiğinin altını çizdi.

Valentinos Silvestros, bu sorunun, çok sayıda vaka nedeniyle iletim zincirlerini bulmak için çaba harcanan Limasol’da bulunduğunu söylüyor.