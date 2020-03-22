Güney’de vaka sayısı 95'e yükseldi!

Rum yetkililerin yaptığı açıklamada bugün 11 pozitif Koronavirüs vakasına rastlandığı belirtildi.

Bunun sonucunda Kıbrıs'ın güneyinde toplam vaka sayısı 95'e yükseldi.

Buna göre Güney'de toplam 95 pozitif vaka bulunuyor.

Güney Kıbrıs’ta dün akşam 70 yaşındaki bir İngiliz vatandaşı Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybetmişti.

SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİLERİ KARANTİNADA

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri iki gündür Koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri 17.30’da canlı yayında açıklıyordu.

Rum yetkililer bundan böyle açıklamalarını canlı yayında açıklayacaklarını duyurmuştu.

Bugün bu kararla ilgili bir açıklama yapıldı ve gelişmeleri açıklayan sağlık bakanlığı yetkili doktorların Koronavirüs taşıyan kişilerle temas ettiği için 14 gün karantinaya alındığı söylendi.

YUNANİSTAN’DA 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yunanistan’da Koronavirüs salgınından dolayı 15 kişi hayatını kaybetti.

Yunan yetkililerin bugün yaptığı açıklamada Yunanistan’daki Koronavirüs vaka sayısının 624’e yükseldiği belirtildi.

Yetkililer, bugün 94 yeni vakanın kaydedildiğini ifade etti.

Ayrıca Yunanistan’da 34 vakanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.