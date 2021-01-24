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Güneye 9500 aşı daha geliyor

AB, Güney’e salı günü 9 bin 500 aşı daha gönderecek.

24 Ocak 2021 Pazar 17:37
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Güneye 9500 aşı daha geliyor

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs vaka sayılarında düşüş devam ederken aşılmama programı da devam ediyor.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta dün açıklanan yeni vaka sayısının 129 olduğunu, dört kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtirken aşı programının uygulanmasının ise sürdüğünü aktardı.

Gazete, Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 183’e ulaştığını, 174 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

AB’nin anlaşma sağladığı ve Güney Kıbrıs’a da gönderdiği “Pfizer” aşılarının ilk dozunun bugüne kadar 15 bin 322 kişiye yapıldığını aktaran gazete, Salı günü 9 bin 500 aşının daha Güney Kıbrıs’a gelmesinin öngörüldüğünü vurguladı.

“Moderna” aşısının bin 500 dozluk ikinci kısmının da önümüzdeki günlerde teslim alınmasının beklendiğini belirten gazete, aşı miktarında yaşanan sıkıntılar sebebiyle uygulamaya konulan yeni aşı programı uyarınca 90 yaş ve üstündeki kişiler için 5 bin 488 randevunun yarından itibaren açılacağını ifade etti.

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