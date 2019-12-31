Hristodulidis: “Pompeo’nun Kıbrıs ziyareti önemli ve manidardır”

Rum Yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ziyaretini önemli ve özlü olarak niteliyor.

“CRANS-MONTANA’DA KALINAN YERDEN DEVAM EDİLMESİ ÇABALARI ELE ALINACAK”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) yaptığı açıklamada, söz konusu ziyareti önemli ve manidar bir ziyaret olarak niteleyerek, ziyaret sırasında Kıbrıs Cumhuriyeti ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesiyle ilgili konuların ele alınacağını, bölgedeki son gelişmeler ve Rum Yönetiminin Doğu Akdeniz’deki eylemleri konusunda görüş teatisi gerçekleştirileceğini ve Kıbrıs konusundaki durum ve müzakerelerin Crans Montana’da kesildiği yerden devam etmesi çabaları konusunun ele alınacağını dile getirdi.

Hristodoulidis konuşmasında, "ziyaret sırasında belli eylemlerle Kıbrıs Cumhuriyeti ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin olumlu yaklaşımlar temelinde tüm alanlarda nasıl güçlendirilebileceği konularını tartışma fırsatına sahip olacağız. Özellikle Doğu Akdeniz’de kışkırtmaların yaşandığı bir dönemde bölgesel konular üzerine görüş teatisinde bulunma fırsatına sahip olacağız ve Pompeo ile Kıbrıs ve Yunanistan’ın bölgede kurduğu işbirliklerini ele alacağız. Aynı zamanda, Amerikan hükümetinin Doğu Akdeniz’de yasa dışı Türk eylemlerinin sonlandırılmasına nasıl yardımcı olabileceği ve Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin Crans Montana’da kesildiği yerden yeniden başlaması konusu ele alınacak” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada Pompeo’nun 3 ile 7 Ocak tarihleri arasında Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve Kıbrıs’a ziyaretlerde bulunacağını duyurdu.

“POMPEO, AKINCI VE ANASTASİADİS İLE GÖRÜŞECEK”

Açıklamada ayrıca, Pompeo’nun Lefkoşa’da Rum lider Nikos Anastasiadis, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de görüşeceği belirtildi.

Açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı her iki lidere müzakerelerin BM himayesinde yeniden başlamasına olan Amerikan desteğini teyit edecek.