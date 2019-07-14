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II. Hrisostomos: “erdoğan'ı Görmek İstedim Ama O Reddetti”

14 Temmuz 2019 Pazar 14:49
II. Hrisostomos: “erdoğan'ı Görmek İstedim Ama O Reddetti”

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini, ancak Erdoğan’ın bu talebi geri çevirdiğini öne sürdü.

Kathimerini gazetesine röportaj veren II. Hrisostomos, “Türkiye’nin izlediği dış politikanın ilk defa bu kadar yanlış gittiğini ve Erdoğan’ın yaratmış olduğu İslami politika nedeniyle, dünyada kimsenin kendisini istemediğini” iddia etti.

Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresi altında açılması konusuyla ilgili görüşü sorulan II. Hrisostomos, kent yıkılıp yeniden inşa edilse daha ucuza mal olacağını; şu anda ne doğru dürüst yol, ne de doğru dürüst bina bulunduğunu, otellerin bile tamir edilmesi gerektiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
II. Hrisostomos
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