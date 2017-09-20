Kayıplar konusunda Türkiye'ye işbirliği çağrısı

Rum Başkanlığı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu, Türkiye’nin, kayıpların akıbetinin belli olması için işbirliği yapmak istiyorsa, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bilgi ve kesintisiz erişim sağlaması gerektiğini iddia etti.

Haravgi gazetesine göre, Fotiu, Türkiye’nin dün başlayıp yarın sona erecek olan Avrupa Konseyi’nin daimi temsilciler toplantısı öncesinde sunduğu belgeyi yorumladı.

Belgenin kabul edilmez olduğunu iddia eden Fotiu, “Ankara’nın her yıl kendini tekrar ettiğini” savundu.

Ankara’nın, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ni kayıplar konusunda işbirliği yaptığına ikna etmeye odaklandığını söyleyen Fotiu, çalışmaların daha etkili olması için Ankara’nın Kayıp Şahıslar Komitesi’ne kolaylıklar, özellikle KKTC’deki askeri bölgelere kesintisiz erişim sağlaması gerektiğini iddia etti.

Haberde, Türkiye’nin,sözkonusu belgede, insan hakları sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirdiği ve kayıplara ait kalıntıların kimlik tespitleriyle ilgili rakamların aktarıldığı belirtildi.