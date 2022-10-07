Keçiboynuzunun faydaları saymakla bitmiyor

Keçiboynuzunun çok farklı çeşitleri bulunuyor. Tek başına yenildiği gibi pekmez ve tozu da sıklıkla kullanılan keçiboynuzu sağlıklı atıştırmalıkları sevenlerin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Sık sık doğal tarifler veren Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu keçiboynuzunun sigaradan kararmış ciğerler için birebir olduğunu belirtiyor. Keçiboynuzunun öyle faydaları bulunuyor ki duyanlar şaşırıyor.

AKCİĞERLERİ TEMİZLEYEN KEÇİBOYNUZU TARİFİ

Malzemeler:

7 adet keçiboynuzu

2 bardak su

Nasıl yapılır?

Keçiboynuzlarını soğuk suyun altında yıkayın. Küçük parçalara halinde kırın. 2 bardak kaynayan suyun içine keçiboynuzlarını atın. 7-8 dakika kaynatın. Ardından 20 dakika dinlendirin. Cam kavanozun içerisine süzün. Sabah ve akşam birer bardak için. Bu kürün akciğerleri temizlemede etkili olması için bir ay boyunca düzenli olarak uygulayın.

KEÇİBOYNUZU FAYDALARI

Potasyum, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve demir mineralleriyle zengin bir besin kaynağıdır.

Antioksidan özelliğiyle doğal bir antibiyotik özelliği olan keçiboynuzu, kalp ve damar sağlığına faydalıdır. Kanı temizleme ve damar tıkanıklıklarını giderme özelliği vardır.

Kış aylarında artan astım atakları ve bronşit hastalıklarına iyi gelen keçiboynuzu şiddetli öksürüklere karşı dahi çok etkilidir. Balgam söktürücüdür, bu sayede öksürüğü azaltır.

Bağırsak ve sindirim sistemine de olumlu etkiler sağlar, kabızlığı önler. Bağırsak kurdu, bağırsak paraziti gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkili olur.

İçerdiği lifler dolayısı ile genel anlamda sindirim sistemini koruyucu özelliği vardır ve zengin lif içeriği ile kilo vermeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

Keçiboynuzu genel anlamda inanılmaz bir enerji deposudur, öte yandan, cinsel gücü de arttırıcı özelliği vardır.

Kalsiyum açısından zengindir, kemik sağlığına çok faydalıdır. Keçiboynuzunun yüksek düzeyde kalsiyum içerdiği için çocukların kemik gelişiminde olumlu etkileri olduğunun bilindiği gibi, yaşlılarda da kemik erimesine karşı önemli katkıları vardır.

Çeşitli alerjik hastalıklara karşı engelleyici ve tedavi edici özelliği vardır.

Soğuk algınlığının en bilinen tedavi yöntemi olarak bilinen keçiboynuzu, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu özelliği sayesinde soğuk algınlığına karşı vücudu korur.

Cinsel yaşama enerji katar. Keçiboynuzu tam bir enerji kaynağı niteliğindedir. Cinsel gücü arttırarak erkeklerde sperm miktarını çoğalttığı gözlemlenmiştir.

İç organları temizler, vücuttan ağır metallerin ve radyasyonun atılmasını sağlar. Karaciğer, akciğer ve bağırsakları temizler.

Şişkinliğe iyi gelir, midedeki şişkinliği gidererek mideyi rahatlatır.

Sigaranın zararlarını azaltır, akciğeri temizleyerek akciğer kanserine yakalanma riskini azaltır.

Bembeyaz bir gülüşe sahip olmanıza doğal yoldan yardımcı olur; diş etlerini güçlendirerek düzenli kullanıma halinde dişleri beyazlatır.

Aneminin tedavisinde etkilidir, içeriğindeki E vitamini ile özellikle keçiboynuzu pekmezi anemiye iyi gelir. Keçiboynuzunun özellikle kansızlık şikâyeti olan bebeklerde çok faydalıdır, bebeklere aç karnına verilebilir