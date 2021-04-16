Kıbrıs Türk Mallarına İlişkin Prosedürde Değişiklik

Kıbrıs Türk mallarının kullanımı konusu, Baf Belediyesi’nin fazla Kıbrıs Türk malı aldığı yönündeki şikayetlerin ardından İçişler Bakanı Nikos Nuris’in konuyla ilgili araştırma yapılmasını istemesi üzerine gündeme gelmişti.

Alithia gazetesine göre, Rum İçişleri Bakanlığı, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, etik ve iyi yönetimi sağlamak adına ve tarafsızlık ilkesi temelinde Kıbrıs Türk mallarının devredilmesi/kullanılması talebinin incelenmesi sürecine, herhangi bir yerel makam temsilcisi veya herhangi bir tüzel veya gerçek kişinin katılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Rum İçişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca Baf Belediyesi’nin şehrin görüntüsünün iyileştirmesi çabaları içerisinde yaptığı çalışmayı tanımakla birlikte, Rum İçişleri Bakanı’nın yetkileri çerçevesinde konuyla alakalı araştırma yapılmasını talep ettiğini ifade etti.

Bakanlık, araştırma neticesinde, Kıbrıs Türk mallarının kullanımı ve devrine ilişkin ilgili yasanın uygulanmasında ihlaller tespit edildiğini ve Baf Belediyesi’ne bir mektup gönderildiğini açıkladı.

Gönderilen mektupla, belediye ekiplerinin yasa dışı olarak yıkılan taşınmaz malların tamir edilmesine ilişkin tavsiyelere uymasının istendiği yazan gazete, ayrıca Baf Belediyesi’nin gelecekte Kıbrıs Türk malı kiralama talebinde bulunması durumunda, bahse konu taşınmazda, herhangi bir müdahalede veya inşaat çalışmasında bulunmadan önce ilgili yasal prosedürleri uygulamaya da çağrıldığını kaydetti.