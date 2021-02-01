Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Adam kaçırıp dövdüler; tutuksuz yargılanacaklar
Adam kaçırıp dövdüler; tutuksuz yargılanacaklar
Kadına Şiddet Bitmiyor
Kadına Şiddet Bitmiyor
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
KKTC'de 4 Yıldır kaçak bulunuyor
KKTC'de 4 Yıldır kaçak bulunuyor
Uyuşturucuyu polis tarafından aranan birinden almış
Uyuşturucuyu polis tarafından aranan birinden...

Kötü hava şartları Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu

Kötü hava şartlarının geçtiğimiz Cumartesi akşamı Güney Kıbrıs’ta da etkili olduğu haber verildi.

01 Şubat 2021 Pazartesi 14:47
539 Okunma
Kötü hava şartları Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu

Cumartesi etkili olan kötü hava şartlarının Rum kesiminde birçok bölgede büyük yıkımlar yaşanmasına neden olduğunu yazan rum haber kaynakları, şiddetli rüzgar yüzünden ağaçların kökünden söküldüğünü, Limasol bölgesinde bir evin ahşap çatısının uçtuğunu aynı zamanda Larnaka bölgesinde bir otelde ve bazı evlerde geniş çaplı hasar meydana geldiğini kaydetti.

Rüzgarın şiddetinin sekiz bofora kadar ulaştığını yazan rum haber kaynakları, kötü hava şartları yüzünden Baf ilçesinde bulunan iki hayvan çiftliğinin de büyük zarar gördüğünü belirtti.

Hava şartları yüzünden Lefkoşa Rum kesimi, Limasol ve Larnaka’daki birçok bölgenin elektriksiz kaldığını da yrum haber kaynakları, Rum İtfaiye Biriminin de birçok yardım çağrısına karşılık verdiğini belirtti. Haberde, Rum İçişleri Bakanlığının bugün meydana gelen zararları kayda geçirmeye başlayacağı da ifade edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis Miçotakis'le görüştü!
Anastasiadis Miçotakis'le görüştü!
Anastasiadis ifade verecek!
Anastasiadis ifade verecek!
Güneyde 2 can kaybı, 106 yeni vaka
Güneyde 2 can kaybı, 106 yeni vaka
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim