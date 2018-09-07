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Lefkoşa’da Patlayıcı Bulundu

 Lefkoşa’nın Rum kesiminde patlayıcı ele geçirildi.

07 Eylül 2018 Cuma 14:25
Lefkoşa’da Patlayıcı Bulundu

Fileleftheros’a göre bir ihbarı değerlendiren Rum polisi dün öğleden sonra, Lefkoşa’nın Rum tarafında kalan bölümünün güneyinde bir vadide iki adet bidon buldu. Bidonların içerisinde dinamit, üç fünye ve 4.5 metre uzunluğunda saniyeli fitil olduğu saptandı. 
Patlayıcı dolu bidonların, bomba imha uzmanlarının yardımıyla güvenli şekilde bulunduğu yerden alındığı, incelemenin devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAPatlayıcı Madde
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