Künye
Kıbrıs 34
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Bu ilki değil... 500 Bin Euro ile ülkeye girmek istedi!
Bu ilki değil... 500 Bin...
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Ercan'da uyuşturucu!
Ercan'da uyuşturucu!
Zorla eve girip 71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...

Miçotakis: Güçlü Yunanistan, güçlü Kıbrıs güçlü Helenizm’dir

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le görüştü. Görüşme sonrası konuşan Miçotakis, “Güçlü Yunanistan, güçlü Kıbrıs güçlü Helenizm’dir. Zannederim bu, her iki vatanımız için de bir mirastır” ifadelerini kullandı. Öte yandan Miçotakis, jest olarak, üç resmî uçağından birini Güney Kıbrıs’a hibe edeceklerini açıkladı.

17 Haziran 2022 Cuma 15:24
152 Okunma
Miçotakis: Güçlü Yunanistan, güçlü Kıbrıs güçlü Helenizm’dir
banner48

Rum haber kaynaklarına göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmesi sırasında Türkiye’nin tavrıyla ilgili “kararlılık ve soğukkanlılık” mesajı veren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, “Güçlü Yunanistan, güçlü Kıbrıs güçlü Helenizm’dir. Zannederim bu, her iki vatanımız için de bir mirastır” dedi.

Miçotakis, Yunanistan’da yaşanan büyük yangında Rum yönetiminin verdiği desteğe karşılık jest olarak, üç resmî uçağından birini, gövdesine Güney Kıbrıs’ın arması eklenerek, Rum Yönetimi Başkanı ve diğer resmî şahsiyetlerin resmî yurt dışı seyahatlerinde kullanmaları için Güney Kıbrıs’a hibe edeceklerini açıkladı.

Rum medyası Miçotakis’in, Anastasiadis’in kendisi ile aynı kıyafeti seçmiş olmasına dikkat çekerek “aramızdaki tam koordinasyonun, bugün kıyafet tercihimize de yansıdığını söylemeden edemeyeceğim. Sizi temin ederim, önceden planlanmış bir şey değil” dediğine işaret etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta bu yıl 21 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs'ta bu yıl 21 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti
Avrupa Komisyonu'ndan Güney Kıbrıs'a ödenek
Avrupa Komisyonu'ndan Güney Kıbrıs'a ödenek
Yılın ikinci ek bütçesinde “savunmaya” 53 milyon Euro
Yılın ikinci ek bütçesinde “savunmaya” 53 milyon Euro










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim