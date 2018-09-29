Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99957
ALTIN
231.515
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8692
EURO
7.0621
Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor
Bunları yerken dikkat! Hayati risk...
Whatsapp'ın kurucusunda şok itiraf: Pişmanım!
Whatsapp'ın kurucusundan şok itiraf
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Dünyanın en büyük kuşu üç metrelik "Vorombe titan"
Dünyanın en büyük kuşu
Satürn'ün uydusu Titan'da kum fırtınaları görüntülendi
Titan’daki kum fırtınaları görüntülendi

Mısırlı balıkçılar para cezasıyla kurtuldu

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:08
Mısırlı balıkçılar para cezasıyla kurtuldu

KKTC karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 5 Mısırlı balıkçının, mahkeme tarafından verilen para cezasının ödenmesinin akabinde serbest bırakıldı

Fileleftheros gazetesi, balıkçı teknesinin ait olduğu şirketin müdürü Aristos Aristidu’nun Rum Haber Ajansı’na açıklama yaparak, dün KKTC’ye geldiğini, 3 bin 500 TL cezayı ödediğini ve balıkçıların serbest kalmasını sağladığını söylediğini yazdı.

Haberde, balıkçıların Girne Limanı’ndan dün öğleden sonra ayrıldıkları ve Limasol Limanı’na gittikleri kaydedildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Mısırlı BalıkçıHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: Güvenlik için AB normları yeterli
Anastasiadis: Güvenlik için AB normları yeterli
Fotiu: Hala 846 Kıbrıslı Rum kayıp
Fotiu: Hala 846 Kıbrıslı Rum kayıp
Güney Kıbrıs'ta yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı açıklandı
Güney Kıbrıs'ta yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı açıklandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim