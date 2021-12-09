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Okullarda Zorbalık…

Güney Kıbrıs’taki okullarda önüne geçilemeyen okul içi şiddet ve zorbalık, en büyük sorunlardan biri olarak varlığını sürdürüyor.

09 Aralık 2021 Perşembe 12:08
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Okullarda Zorbalık…
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Fileleftheros, Meclis Eğitim Komitesi toplantısında, bir öğrenciye uygulanan okul içi şiddet ve zorbalık konusu incelenirken başka vukuatlar ve bunların yönetiminde yaşanan birçok zafiyet de ortaya çıkınca Komite üyesi milletvekillerinin bir yıl önce yapılan yasanın halen uygulamaya konulmamasından rahatsızlık belirtildiğini yazdı.

Habere göre 2020’de Okul İçi Şiddetle Mücadele ve Önleme Yasası çıkarıldı ve okul içi şiddet ve zorbalık olaylarının yönetilmesi, önlenmesi vb. konularında faaliyet gösterecek Ulusal Danışma Komitesi de kurulması gerekiyordu.

Eğitim Komitesi’nde, Ulusal Danışma Komitesi kurulmamış olsa da Şiddet İçin Gözlem Komitesi, Cinsel Kötü Muameleyi Önleme Komitesi, Sağlık ve Koruma Komitesi altında birçok faaliyete bulunulduğu, saptanması zor olan zorbalık için de öğrencilerin başvuruda bulunabileceği bir platform hazırlanmakta olduğuna işaret edildi.

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