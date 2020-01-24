Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final...
Tinder'a panik butonu dahil yeni güvenlik düzenlemeleri geliyor
Tinder'a panik butonu dahil yeni...
Bir insanı 10 dakikada öldürebilen örümcekler bela oldu!
Bir insanı 10 dakikada öldürebilen...
Vezüv felaketi kurbanının beyninin cama dönüştüğü keşfedildi
Vezüv felaketi kurbanının beyninin cama...
'Narın meyvesi değil kabuğu yararlı'
'Narın meyvesi değil kabuğu yararlı'

Pervolia sahilinde bulunan kalıntılar 1974 kayıplarına ait olabilir

24 Ocak 2020 Cuma 15:39
Pervolia sahilinde bulunan kalıntılar 1974 kayıplarına ait olabilir

Kayıp Şahıslar Komitesi Rum Üyesi Leonidas Pandelidis, geçtiğimiz günlerde Pervolia sahilinde bulunan kalıntıların 1974 kayıplarına ait olabileceğini ve komite ekiplerinin önceki günden beri bölgede araştırma yaptığını söyledi.

Politis gazetesinin haberine göre Rum Haber Ajansı KİPE’ye konuşan Pandelidis, 2020 yılı içerisinde daha fazla kayıp şahsa ulaşmayı umduklarını belirterek, şu anda kazı yapılan bölgelerle ilgili bilgiler verdi.

Habere göre, Pandelidis, 2019 yılı sonuna kadar 700 Rum ile 269 Kıbrıslı Türk kaybın kimlik tespitinin yapıldığını; 810 Rum kayıp ile 223 Kıbrıslı Türk kaybın da arandığını kaydetti.

Pervolia sahilinde birkaç gün önce, yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından insan kalıntılarına rastlanmış ve Rum polisine haber verilmişti. Yapılan incelemede, kalıntıların uzun zaman önce hayatını kaybetmiş insanlara ait olduğu belirlenmiş ve kayıp Rum veya Kıbrıslı Türklere ait olabileceği şüphesi doğmuştu.

(TAK)

Anahtar Kelimeler:
Pervolia
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum kesiminden gaf açıklaması
Rum kesiminden gaf açıklaması
Bu kez de kulüp başkanının aracına bomba
Bu kez de kulüp başkanının aracına bomba
Trodos'a ulaşım zorlaştı
Trodos'a ulaşım zorlaştı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim