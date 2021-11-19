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Pilidu: “Sondajlar devam edecek”

Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu, Exxon Mobil-Qatar Petroleum şirketlerinin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan “Glafkos” yatağındaki deneme sondajının sonuçlarının Mart ayında alınacağını açıkladı.

19 Kasım 2021 Cuma 12:41
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Pilidu: “Sondajlar devam edecek”
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Alithia gazetesi, Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu’nun, bakanlığının çalışmalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladığını ve Exxon Mobil-Qatar Petroleum şirketlerinin ortaklığında “Glafkos” yatağında yürütülen çalışmalara değindiğini yazdı.

Habere göre, Pilidu, söz konusu yataktaki doğal gaz miktarı hakkında Mart ayında kesin bilgi sahibi olacaklarını belirtirken “sondaj çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini ve her türlü Türk kışkırtmasının ise diplomasi yoluyla göğüsleneceğini” iddia etti.

“Afrodit” yatağındaki faaliyetleri “Noble Energy” şirketinden devralan “ENI/Total” ortaklığının ise söz konusu yatağa ilişkin teknik ve ekonomik verileri incelemekte olduğunu vurgulayan Pilidu, araştırmaların sonuçlanmasının ardından İsrail veya Mısır’la işbirliği konusunun değerlendirileceğini ifade etti.

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