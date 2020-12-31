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Psikolojik Destek Komitesi kuruluyor!

Güney Kıbrıs’ta pandemiden olumsuz etkilenenler için 'Psikolojik Destek Komitesi' kuruluyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 13:56
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Psikolojik Destek Komitesi kuruluyor!

Güney Kıbrıs’ta, koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenenlere psikolojik destek verilmesi için özel bir komite kurulacağı bildirildi.

Alithia gazetesi “Delirmemizden Korkuyorlar” başlıklı manşet haberinde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, ölümcül sonuçlar doğurabilen Koronavirüs hastalığı nedeniyle vatandaşların psikolojik sorunlar yaşadığı saptamasını yaptığını ve durumun kötüleşmesini önlemek için psikolog, psikiyatr, sosyolog ve sosyal hizmetler uzmanı gibi kişilerden oluşan bir özel komite kurma kararı aldığını yazdı.

Gazete, bu komitenin, vatandaşı pandeminin olumsuz etkilerinden korumak için görev ifa edeceğini kaydederek, komite kurulurken, İngiltere’de 10 milyon insanının pandemiden psikolojik açıdan etkilenmesinin göz önünde bulundurulduğunu belirtti.

Haberde, psikolojik destek verilebilmesi için ev ziyaretleri yapılacağı, telefon hatları kurulacağı, iş yerlerinde psikolojik destek grupları  oluşturulması ve bunun gibi başka eylemlerde bulunulacağı ifade edildi.

2 Ölüm, 704 yeni vaka

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta dün, iki kişinin daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 704 yeni vakanın tespit edildiğini yazdı.

Ölen kişilerden birinin 67, diğerinin ise 90 yaşındaki erkek hastalar olduğunu ve toplam ölüm sayısının 119’a ulaştığını kaydeden gazete, şu anda 159 kişinin hastanelerde Koronavirüs tedavisi gördüğünü ve bunlardan 41’inin durumunun ciddi olduğunu belirtti.

“Yoğun bakımlar yaşam mücadelesi veriyor”

Öte yandan Politis gazetesi ise, yukarıdaki başlıkla aktardığı haberinde, devlet hastanelerinin yoğun bakımlarındaki durumun, Koronavirüs hasta sayısının günden güne artıyor olması nedeniyle “vahim” olduğunu ve yoğun bakımda yeni hastalara yer açabilmek için, bazı hastaların özel hastanelere sevk edildiğini yazdı.

Gazete, en büyük sorunun personel yetersizliği olduğunu ve altyapı sorunu bulunmasa da, personelin yetersiz oluşunun problem yarattığını kaydetti.

Bu arada Fileleftheros gazetesi de, Güney Kıbrıs’taki Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, yılbaşı akşamı kutlamalarında en fazla 10 kişinin bir araya gelmesine izin verilmesi nedeniyle, polisin yapacağı denetimlere “dedektif komşuların” da destek vermesinin beklendiğini yazdı.

Haberde, vatandaşların, Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kişileri, isimli veya isimsiz olarak polise ihbar edebilecekleri belirtildi.

Son Güncelleme: 31.12.2020 14:59
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