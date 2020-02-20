Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Haluk Levent Kıbrısı Salladı
Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…
Gece yatmadan önce bir avuç...
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor

Rum basını: “Anastasiadis'ten Guterres’e 'Maraş için ortak komite' önerisi”

Rum basınında yer alan bir haberde Rum lider Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Guterres’e gönderdiği mektupta Maraş için ortak bir komite kurulmasını önerdiği iddia edildi.

20 Şubat 2020 Perşembe 11:33
Rum basını: “Anastasiadis'ten Guterres’e 'Maraş için ortak komite' önerisi”
banner48

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta, kapalı bölge Maraş’ın açılması konusunu ele alacak ortak bir komite kurulmasını önerdiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Maraş İçin Ortak Komite – Başkandan Karma Komite Önerisi – Anastasiadis BM Genel Sekreterinden Maraş Konusunda Güven Yaratıcı Önlemlerin İleri Götürülmesi Yönünde Yardım İstedi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, kapalı böle Maraş’ın açılması konusunda Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerden oluşan bir komite kurulması önerisini gündeme getirdiğini ileri sürdü.

Gazete, KKTC’de Maraş konusunda gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısı sonrasında Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup gönderdiğini hatırlatarak, elde ettiği bilgilere göre mektupta Anastasiadis’in karma komite önerisinin yer aldığını aktardı.

Habere göre Anastasiadis mektubunda, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş konusundaki faaliyetleri, bölgeye gerçekleştirilen ziyaretler ve yuvarlak masa toplantısı hakkında Guterres’e “bilgi vererek” Maraş konusundaki BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulundu.

“Maraş konusunda Türkiye’nin gerçekleştirdiği eylemlerin toplumsal huzursuzluğa sebep olduğunu ve çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasında da sorunlara yol açacağını” öne süren Anastasiadis, Maraş konusunda Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerden oluşan ortak bir komite kurulması önerisini dile getirdi.

Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının bu öneriye yanıt vermesi ve ortak komitenin kurulabilmesi için Guterres’den arabulucu olmasını da talep etti.

Anastasiadis, böyle bir girişimin, iki toplum arasında olumlu bir havanın oluşturulması adına önemli bir güven yaratıcı önlem olacağı iddiasında da bulundu.

Gazete, Anastasiadis’in Guterres’in yanı sıra ABD, Fransa, Çin ve Rusya devlet başkanlarına da mektup gönderdiğini hatırlattı.

Gazete haberinde yarıca, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve diğer bazı KKTC yetkililerinin Maraş’ın açılması konusunda KKTC basınında yer alan açıklamalarını da okuyucusuna yansıttı.

Anahtar Kelimeler:
Nikos AnastasiadisKapalı MaraşAntonio GuterresMaraş Açılımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney’de iş kazasına af yok: 32 bin Euro ceza!
Güney’de iş kazasına af yok: 32 bin Euro ceza!
500 ABD askeri Baf'ta
500 ABD askeri Baf'ta
“Türkiye, Doğu Akdeniz’de rahat”
“Türkiye, Doğu Akdeniz’de rahat”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim