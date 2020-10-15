Rum Başsavcı: 'Cyprus Papers' skandalı ülke için büyük bir ayıp

Güney Kıbrıs Barolar Birliği Genel Kurulunda konuşan Rum Başsavcı George Savvides, “Bugünkü Genel Kurul toplantısı, kurumların ve değerlerin temellerini sarsan, sistemi sorgulayan son yaşanan gelişmelerin, vatandaşların kızgınlıkları ve endişelerinin gölgesi altında yer alıyor” dedi.

Savvides zorlukların Başsavcı olarak kendisi ve avukatlar için çok büyük olduğunu vurguladı ve “Bu zorlukları ciddiyet, dikkat ve sorumlulukla göğüslemeliyiz” ifadelerini kullandı.



Savvides açıklamalarına şöyle devam etti:

“Biliyorum vatandaşlar Başsavcı olarak benden çok şey bekliyor. Sadece hassas konularda değil, kurumsal öneme sahip konularda kamuya açıklamalarımda tedbirli olmayı tercih ettim çünkü, olaylar benim talimatımdan sonra polis tarafından soruşturma altında bulunuyor. Buna rağmen, bu ülkenin vatandaşı olarak, yasal konumdan bağımsız olarak tüm gördüklerimiz, ülkemiz için bir utançtır ve bize layık, hayal ettiğimiz ve çocuklarımıza miras bırakmak istediğimiz Kıbrıs’ın bu olmadığını söyleyerek yetinmek istiyorum.”