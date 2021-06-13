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Rum Eğitim Sistemi Çözümü Kabul Etmiyor

13 Haziran 2021 Pazar 14:51
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Rum Eğitim Sistemi Çözümü Kabul Etmiyor

“Kıbrıs Üniversitesi”, “Kent Üniversitesi”, Adelaida’daki  “Kil Üniversitesi” ve Kudüs’teki “Yahudi Üniversitesi”nin katıldığı üniversitelerarası araştırmada, “Rum Yönetimi’nin gençliği Kıbrıs sorununun çözümüne ikna edemediği” sonucuna varıldı.

Haravgi’nin haberine göre, “Uzayan Konjonktürde Gençlik ve Siyaset: Çözüm ve Yerinden Edilmişlerin Geri Dönmesi Ümidine Dair Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım” konulu araştırma, 22 Temmuz 2020-12 Ağustos 2020’de Rum tarafında 536, 7 Aralık 2020-6 Ocak 2021’de de KKTC’de de 550 kişiye telefonla ulaşılarak gerçekleştirildi, Nisan ayında da tamamlandı.

Katılımcıların 17-35, 36-54 ve 55 ve üzeri olarak yaş gruplarına ayrılarak değerlendirilen araştırmada “Rum toplumunun iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü arzuladığı ve fiili durumu reddettiği”, Kıbrıs Türk toplumunun ise “barış arzusunun, Rum toplumuna göre daha düşük olduğunu ancak federasyonu ve barışı yapılandırma faaliyetlerini desteklediği” sonucuna ulaşıldı.

“Siyasi durumdan kurtulmak için gerekli eylemler yapılıyor mu?” sorusuna Rum toplumunda, birinci yaş grubundan olanlar yüzde 57,20, ikinci yaş grubundan olanlar yüzde 60,20 ve üçüncü yaş grubundakiler yüzde 59,60 olumlu cevap verdi. Kıbrıs Türk toplumundan verilen cevaplar ise yüzde 80,60, yüzde 77,80 ve yüzde 79 oldu.

Kent Üniversitesi Uluslararası Çatışma Analizleri uzmanı Neofitos Loizidis Haravgi’ye yaptığı açıklamada “Kıbrıslı Türk gençlerin Kıbrıslı Rumlara oranla çok daha olumlu olduğunu gözlemliyoruz.  Kıbrıs Rum toplumunda daha ileri yaşlarda çözüm daha çok kabul görüyor. Bu oranda önemli rol oynayan unsurlardan birinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, çözümü kabul etmeyen ve alternatif eğitim sunmayan eğitim sistemi olduğunu gözlemliyoruz” dedi.

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