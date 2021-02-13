Rum Sağlık Bakanı: Aşı tercih edecek lüksümüz yok

Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, “Vatandaşlara aşı olacakları aşıyı seçme olasılığı sunulmasına rağmen bir aşıyı ötekine tercih edecek lüksümüz yoktur” dedi.



Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyen Ioannou, hedefe bağlı olmak gerektiğini ve genel kabulün aşının hayat kurtardığı olduğunu söyledi.



Bir kişi için özellikle yaşlı biri için aşısını olmayı erteleme riskinin başka bir aşının faydasından daha fazla olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanı, aşılanmayı ertelemekle bir kişinin güvenliğini ve sağlığını riske atabileceğini vurguladı.



AstraZeneca’nın güvenliğiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Ioannou, hiçbir kuruluşun güvenliği konu etmediğini, tek konunun, yaşlı kişilerde yeterince fazla veri olmadığı için aşının etkinliği olduğunu belirtti.



Mesajın etkili olduğu yönünde olduğuna işaret eden Constantinos Ioannou, Kıbrıs’ta kullanılan üç aşı, Pfizer, Moderna ve AstraZeneca’nın büyük ölçüde ölümleri ve hastanede tedaviyi önlediğini, önemli olanın da bu olduğunu kaydetti.



Birleşik Krallık ile ilgili olarak da Bakan, 14 milyon kişinin aşılandığını, Birleşik Krallık’ın da aynı sistemi takip ettiğini, önce yaşlılardan başladığını söyledi ve şöyle devam etti:



“Hâlihazırda ilk göstergeler özellikle AstraZeneca aşısıyla aşılanma sonucu bu yaşlarda hastanede tedavide ve ölümlerde esaslı bir düşüş olduğunu gösteriyor. Bu konudaki duyurular gelecek haftalarda yapılacak.”



“AstraZeneca milyonlarca yaşlı insanda çok iyi sonuçlar, pratik sonuçlar verdiği açık bir gerçektir. Bu klinik araştırma isteyen bir konu değildir.”



Aşılarla ilgili Bakanlık Danışmanı Dr. Christos Petrou da, tüm bu üç aşının da neredeyse sıfır ciddi hastalık, hastanede tedavi veya ölüm gösterdiğine işaret etti.



Dr. Petrou, bütün bilimsel verileri gözden geçiren EMA, HRA ve WHO gibi kuruluşların da bu aşının kullanılması lehinde ortak görüş belirttiklerini ve bütün bu üç kuruluşun bu konuda tamamen görüş birliği içinde olduklarını vurguladı.





Özellikle AstraZeneca aşısı konusunda, klinik çalışmalara katılan 75’in üzerinde kişiden sınırlı sayıda insana karşı bu üç kuruluş, yaşlıları koruyacağını bekledikleri için bu aşıyı kabul ettiklerini belirten Dr. Christo Petrou, bazı ülkelerin, etkinliği konusunda yeterli kanıt olmadığı için aşıyı 75 yaş üstünde kişilere uygulamaktan çekindiklerini, ancak ispatı olmamasının etkisi olmadığı anlamına gelmediğini bildirdi.



Dr. Petrou, gelecek günlerde, Büyük Britanya’da aşının kullanıldığı ilk ayın sonuçlarının bir analizinin yayımlanmasının beklendiğini, birkaç milyon doz AstraZeneca aşısının kullanıldığını, dolayısıyla analizin birçok soruya yanıt vereceğini belirtti.