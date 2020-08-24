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Rum Yönetimi Türkiye’ye Meydan Okudu

Rum yönetimi, Türkiye’ye “deniz sınırlarını belirlemek için ya diyalog ya da karar vermesi için Uluslararası Mahkeme” diyerek “meydan okudu.” Bu “meydan okumanın” Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in AB’deki denklerine gönderdiği uzun mektupta yer aldığı haber verildi.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:57
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Rum Yönetimi Türkiye’ye Meydan Okudu

Rum yönetimi, Türkiye’ye “deniz sınırlarını belirlemek için ya diyalog ya da karar vermesi için Uluslararası Mahkeme” diyerek “meydan okudu.” Bu “meydan okumanın” Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in AB’deki denklerine gönderdiği uzun mektupta yer aldığı haber verildi.

Fileleftheros haberi “Ya Diyalog Ya Mahkeme… Lefkoşa MEB Sınırlandırmasını Görüşmeye Davet Ederek Ankara’ya Yeniden Meydan Okudu… Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB’ye Mektubunun İçeriğini Açıklıyoruz” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre Hristodulidis mektubunda “Türkiye tezlerinin meşruluğu ve eylemlerinin Uluslararası Hukuk’a dayalı olduğu konusunda o kadar ciddi hissediyorsa bu davet kendisine, argümanlarının bir yargı kurumunda incelenmesi imkânı verir. Mahkeme kıta sahanlığı ve MEB deniz sınırlarının sınırlandırılmasına Uluslararası Hukuka ve UNCLOS’a uygun kat-i bir çözüm getirir” ifadelerine yer verdi.

Gazete “bilgisinde bulunduğunu” belirttiği mektubun, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun AB Dışişleri bakanlarına gönderdiği mektuba, geçen hafta gerçekleştirilen son AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde gönderilmiş, cevap nitelikli mektup olduğunu yazdı.

Habere göre Hristodulidis, mektubunun AB’deki denklerine hitap ettiği bölümünde “Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımama politikasını bu tür müzakerelere girmemek için bahane olarak kullanmaya devam edemez” ifadelerini kullandı.
Buna paralel olarak Türkiye’nin, Rum yönetiminin tek taraflı Münhasır Ekonomik Bölge ilan ettiği alanda hakları (Türkiye’nin) bulunduğu “iddiasını” da reddeden Rum yönetimi,  bu mektubu aracılığıyla Ankara’ya “cevaplar” vermeye çalıştı. 
Türkiye’nin Kıbrıs adası etrafında sonuncusu devam etmekte olan 6 sondaj faaliyeti yürüttüğüne işaret edilen mektupta, Güney Kıbrıs’ın “egemen bağımsız devlet olarak varlığını, diğer egemen devletlerle uluslararası anlaşma yapma olanağını” kabul etmediği de şikâyet ediliyor ve Türkiye’ye “karşılıklı MEB sınırlarını belirlemek için aralarında görüşme daveti” yapılıyor.

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