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Rum, Yunan ve Mısır Savunma Bakanları Görüşüyor

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Savunma Bakanları yarın Güney Lefkoşa’da bir araya geliyor.

18 Mayıs 2021 Salı 13:54
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Rum, Yunan ve Mısır Savunma Bakanları Görüşüyor

Rum haber kaynakları, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Yunan Savunma Bakanı Nikolaos Panayiotopulos ve Mısır Savunma Bakanı Mohamed Zaki’nin, savunma alanında iş birliği konularını ele almak amacıyla yarın Güney Lefkoşa’da bir araya geleceklerini yazdılar.
Haberde, Yunan ve Mısır savunma bakanlarının Perşembe günü ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşecekleri ifade edildi.

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