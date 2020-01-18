Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa...
Temas yoluyla insandan insana bulaşıyor!
Temas yoluyla insandan insana bulaşıyor!
Ayağınızı sıcak suda günde dört kez bekletirseniz...
Ayağınızı sıcak suda günde dört...
Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat
Saç dökülmesinde B12, D ve...
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop

Rumlar son dakika geçti: Atilla Başbakanının eşi vefat etti

18 Ocak 2020 Cumartesi 12:01
Rumlar son dakika geçti: Atilla Başbakanının eşi vefat etti

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, böbrek ve akciğer yetmezliğinden 97 yaşında tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetmesi Kıbrıs Rum tarafında son dakika haberi olarak yer aldı.

Bülent Ecevit’in 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekatı’nı yapan hükümetin Başbakanı olduğuna vurgu yapılan haberlerde, “Atilla Başbakanı Bülent Ecevit’in eşi 97 yaşında öldü” başlıkları kullanıldı.

Haberlerde, Ecevit çiftinin siyasi yasaklarla da karşılaştıklarına işaret edildi. Kıbrıslı Rumlar, Türkiye’nin Barış Harekatı’na “Atilla harekatı” diyorlar. 

Anahtar Kelimeler:
Bülent EcevitRum TarafıRahşan EcevitVefatAtilla HarekatıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yorumcu 2020-01-18 13:14:29

neden falyalının anıt mezarı yapma haberinin yorumalrını kapattınız?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Suç örgütü liderliği nedeniyle Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Rus şahıstan itiraz
Suç örgütü liderliği nedeniyle Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Rus şahıstan itiraz
Güney Kıbrıs’ta “Futbolu” Havaya Uçurdular
Güney Kıbrıs’ta “Futbolu” Havaya Uçurdular
''East Med Gas Forum'' Kuruluş Tüzüğü Kahire’de İmzalanıyor
''East Med Gas Forum'' Kuruluş Tüzüğü Kahire’de İmzalanıyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim