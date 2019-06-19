Rumlardan “Maraş Açılımı” Konusuna Sert Tepki!

Bakanlar Kurulu’nun “Maraş Açılımı” Güney Kıbrıs’ta da yakından izleniyor.

Rum Yönetimi, KKTC’nin yaklaşımını “kabul edilemez” buluyor.

Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas, KKTC Bakanlar Kurulu’nun “Maraş” adımını yorumladı.

Rum Haber Ajansı’na konuşan Palmas, “Maraş’ın Kıbrıs Türk Yönetimi’nde açılmasının ‘kabul edilemez bir adım’ olduğunu savundu.

Palmas, bunun Ada’nın kalıcı bölünmesine katkı yapacağını iddia etti.

2014 yılında zamanın Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın adayı ziyaretinde, Kudret Özersay’ın, Maraş konusundaki bu teklifi yaptığını hatırlatan Palmas, KKTC ve Türkiye ile bu konuda bir pazarlığa girmeyeceklerini sözlerine ekledi. Kaynak:BRTK