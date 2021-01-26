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TÜRKÇE MAHALLE İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLMİYOR

Larnaka’da Türk mahallesinde bulunan bazı Türkçe sokak isimlerinin değiştirilmesi yönündeki taleplerin sonuçsuz kaldığı, mahalle isimlerinin değiştirilmesinin gündemde olmadığı bildirildi.

26 Ocak 2021 Salı 13:58
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TÜRKÇE MAHALLE İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLMİYOR

Larnaka’da Türk mahallesinde bulunan bazı Türkçe sokak isimlerinin değiştirilmesi yönündeki taleplerin sonuçsuz kaldığı, mahalle isimlerinin değiştirilmesinin gündemde olmadığı bildirildi.

Politis gazetesi, Larnaka’nın Türk mahallesindeki bazı sokak isimlerine tepki gösterildiği ancak Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras’ın soruna sebep olabileceği gerekçesiyle Türkçe sokak adlarının değiştirilmesini tercih etmediğini yazdı.

Larnaka’daki bir sokağın adının “Bozkurt” olması sebebiyle sokak sakinlerinin tepki gösterdiğini yazan gazete, Viras’ın ise Türk mahallesinde “Piyale Paşa, İstanbul ve Barbaros” gibi başka Türkçe isimli sokaklar da bulunduğuna işaret ettiğini aktardı.

Viras, bu isimlerin 20. yüzyılın başlarında, henüz Kıbrıs bağımsızlığını ilan etmeden önce verildiğine dikkat çekerek, Rum yönetiminin politikasının ise, Kıbrıs sorununun çözümünü olumsuz etkileyebileceğinden sokak isimlerini değiştirmeme yönünde olduğunu sözlerine ekledi.

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