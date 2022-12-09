Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Kadınlara cinsel organını gösterdi
Kadınlara cinsel organını gösterdi
Uyuşturucudan yakayı ele verdiler
Uyuşturucudan yakayı ele verdiler
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
banner107

Üstel'in açıklamaları Güney'de endişe yarattı!

Güney Kıbrıs Meclisinin, KKTC Başbakanı Ünel Üstel’in, 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek belediye seçimlerinin ardından, kapalı bölge Maraş’ın tam açılışının gerçekleştirileceğine dair açıklamalarından endişeli olduğu haber verildi.

09 Aralık 2022 Cuma 11:10
84 Okunma
Üstel'in açıklamaları Güney'de endişe yarattı!



Haravgi gazetesi “Türkler Kapalı Bölge Maraş’ın Tamamını Açıyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs Meclisinin konuyla ilgili yazılı açıklamasına yer verdi.

Açıklamasında, Başbakan Ünel Üstel’in son açıklamalarından ötürü endişeli olduğunu yineleyen Rum Meclisi “Kıbrıs sorununa karşılıklı, kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasına ilişkin her türlü çabayı açıkça etkileyen bu tür açıklamaların tüm Kıbrıs halkı açısından ihtiva ettiği kışkırtma konusunda Mecliste temsil edilen tüm siyasi güçlerin duygularına tercüman olarak, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyinin Maraş’la ilgili 550/1984 ve 789/1992 sayılı kararlarını ve BM Güvenlik Konseyinin kapalı bölge Maraş’la ilgili olarak söz konusu kararlara aykırı herhangi bir eylemde bulunulamayacağına dair 9 Ekim 2019 tarihli açıklamasını anımsatarak, bu açıklamaları ve Türk tarafınca teşvik edilen buna benzer her türlü provokatif eylemi oy birliğiyle kınadıklarını” ifade etti.

Güney Kıbrıs Rum Meclisi “kapalı bölge Maraş’taki mevcut durumla ilgili sorumluluğun yalnızca Türkiye hükümetine ait olduğunu ve Türk tarafının herhangi yasadışı ve tek taraflı faaliyetlerinin BM’nin Kıbrıs’la ilgili çerçevesinin dışında bulunduğunu” da iddialarına ekledi.

Politis gazetesi ise “Maraş’ın Geri Kalanını da mı Açıyorlar?” başlıklı haberinde, KKTC’nin, Başbakan Ünal Üstel aracılığıyla kapalı bölge Maraş’ın tamamını açmaya niyetli olduğuna dair bilginin akabinde, dün gece geç saatlere kadar Rum tarafında bir belirsizlik ve karışıklık hâkim olduğunu yazdı.

Kıbrıs Rum Haber Ajansı tarafından yayımlanan haberin, AKEL’in Rum Meclisindeki grup sözcüsü Yorgos Lukaidis tarafından dün gece bütçe için toplantı halinde olan Rum Meclisi Genel Kuruluna duyurulduğunu yazan gazete, Lukaidis’in konuyla ilgili bir karar metni yayımlanmasını önerdiğini, Meclisin de, Meclis başkanlığı tarafından bir açıklama benimsenmesinde karar kıldığını ekledi.

Konuyla ilgili haber Fileletheros gazetesinde ise “Kapalı Bölge Maraş: Tüm Kentin Açılışını İlan Ediyorlar” başlığıyla yer buldu.

Son Güncelleme: 09.12.2022 12:14
Anahtar Kelimeler:
Maraş25 AralıkÜnel ÜstelMeclisGüney Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıslı Türk hırsızlık şüphesiyle tutuklandı
Kıbrıslı Türk hırsızlık şüphesiyle tutuklandı
5 ölü 3 bin 854 vaka
5 ölü 3 bin 854 vaka
Güney Kıbrıs AB’de yolcu artışı sıralamasında ikinci sırada
Güney Kıbrıs AB’de yolcu artışı sıralamasında ikinci sırada








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim