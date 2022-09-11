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Victoria Nuland, Kasulidis’le New York’ta görüşecek!

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ın Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le görüşme talebinde bulunduğu öne sürüldü, görüşmenin New York’ta gerçekleşeceği haber verildi.

11 Eylül 2022 Pazar 14:52
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Victoria Nuland, Kasulidis’le New York’ta görüşecek!


Fileleftheros görüşmenin, BM Genel Kurulu’nun yapılacağı ve Rum heyetin bu amaçla önümüzdeki hafta sonu gideceği New York’ta gerçekleşeceğini yazdı.

Habere göre, Amerikalı Müsteşar’ın Kasulidis’le görüşme talebinin sebebine dair bir işaret olmasa da, gündemde Ukrayna meselesi ve enerji (Rusya bağlamında)  olacağı değerlendiriliyor.

Gazete Nuland’ın geçen Nisan ayında Atina’da yayımlanan Kathimerini gazetesine verdiği özel söyleşide, ABD’nin doğal gazın LNG şeklinde taşınmasını tercih ettiğini söyleyerek EastMed deniz altı boru hattı inşa edilmesi senaryosunu çöpe atarken Türkiye’yi, bu çerçevede işbirliğine gidecek Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır ve İsrail ile işbirliği yapacak ülkeler arasına koyduğunu hatırlattı.

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