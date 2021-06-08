Yeni Kabine Beklenenden Daha Kısa Süre İçerisinde Açıklanacak

Alithia gazetesi, güvenilir bir kaynağa göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yeni kabineyi büyük ihtimalle 18 Haziran Cuma günü açıklayacağını; ancak öncelikle, geniş tabanlı koalisyon hükümetiyle ilgili partilerden alacağı yanıtları beklediğini yazdı.

Gazete, kabine değişikliğiyle ilgili gelişmelerin, Perşembe günü yapılacak Meclis Başkanlığı seçiminin ardından ivme kazanacağını ve Anastasiadis’in aklındaki fikrin, mümkünse tüm siyasi partilerin yer alabileceği, 2023 yılına kadar yapılması öngörülen tüm büyük reformları gerçekleştirebilecek geniş tabanlı koalisyon olduğunu kaydetti.

Basında birçok isim geçmesine rağmen, henüz hiçbir şeyin kesin olmadığını belirten gazete, Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun kabineden ayrılmak istediğini Anastasiadis’e ilettiğini; ancak Anastasiadis’in Yoannu’ya, özellikle pandeminin idaresi ve Genel Sağlık Sistemi’nin (YESİ) uygulanmasıyla ilgili icraatlarından memnun olduğunu belirtip, Yoannu’nun bu isteğini kabul etmediğini yazdı.

TORNARİDİS DİSİ MECLİS GRUP SÖZCÜSÜ OLARAK KALACAK

Gazete, bir diğer haberinde ise Nikos Tornaridis’in DİSİ Meclis Grup Sözcüsü olarak kalacağını, DİSİ Meclis Grup Sözcü Vekili’nin de Onufrios Kullas olacağını belirtti.

NİKOLAS PAPADOPULOS DA MECLİS BAŞKANLIĞINA ADAY

Gazete, bir başka haberinde de DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un Meclis Başkanlığı için aday olduğunu yazdı.

Meclis Başkanlığı seçimine iki gün kala, partiler arasındaki istişarelerin kritik noktaya ulaştığını kaydeden gazete, AKEL’in adayıyla ilgili bugün karar vereceğini, DİPA’nın da Meclis Başkanı seçiminin amaçları arasında bulunmadığını açıkladığını belirtti.

Haberde, şu ana kadarki adayların DİSİ’den Annita Dimitriu, DİKO’dan Nikolas Papadopulos, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nden Haralambos Theopemptu ve ELAM’dan Hristos Hristu olduğu kaydedildi.