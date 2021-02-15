Yoannu: “İlerleyen günlerde vakalarda artış bekleniyor”

Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu, ilerleyen günlerde Güney Kıbrıs’taki koronavirüs vakalarında artış beklendiğini açıklayarak, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Alithia gazetesinin haberine göre Yoannu, tedbirlerin hafifletilmesinde ikinci haftaya girildiğini; ancak tehlikenin geçmediğini belirterek, cesaret verici epidemiyolojik görüntünün muhafaza edilebilmesi için vatandaşa tedbirlere uyması ve rapid test yaptırması çağrısında bulundu.

Yoannu, yetkili bakanlıkların denetimlerini artırarak epidemiyolojik göstergelerin, tedbirlerin güvenli şekilde daha fazla hafifletilmesine olanak sağlayacak seviyede kalması için çaba göstereceğini belirtti.

GÜNEY KIBRIS’TA DÜNE KADAR 44 BİN 429 KİŞİ AŞILANDI

Gazete, bir başka haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta düne kadar 44 bin 429 kişinin aşılandığını yazdı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 44 bin 429 kişiden 29 bin 592’si ilk doz aşısını yaptırdı; 14 bin 837’si de her iki doz aşısını yaptırıp aşılanma sürecini tamamladı.

Haberde, eczacıların da bugün aşılanmaya başlayacağı ve diğer meslek gruplarının da Şubat ayı içerisinde aşılanacağı ifade edildi.

Gazete, ev hizmetlileri ile kendi işinde çalışan kişilere de haftalık rapid test yaptırma zorunluluğu getirildiğini yazdı.

LİMASOL’DA EPİDEMİYOLOJİK GÖRÜNTÜ ENDİŞE VERİCİ

Öte yandan Politis gazetesi, tedbirlerin hafifletildiği ilk haftanın dün tamamlandığını ve Rum Sağlık Bakanlığı’nın genel epidemiyolojik görüntüden memnun olduğunu; ancak Limasol için durumun farklı olduğunu yazdı.

Haberde, Limasol’daki temas zincirinin sıkı şekilde takip edildiği ve diğer ilçelere kıyasla en fazla vakanın Limasol’da görülmeye devam ettiği belirtildi.

Gazete, son 2 hafta içerisindeki vakalardan yüzde 60’ının Limasol’da görüldüğünü; konunun bugün, Rum Sağlık Bakanlığı’nın epidemiyoloji grubuyla yapacağı görüşmede ele alınacağını kaydetti.