Fileleftheros’un haberine göre Orhan Hüseyin Derviş’in Rum Başsavcılığı ve “Kıbrıs Türk Malları Vasisi” sıfatıyla İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı 5852/13 sayılı dava çerçevesinde davacı ile davalının uzlaşısıyla ortaya çıkan mahkeme hükmü, Rum Meclis Genel Kurulu’nda 31 evet, 1 hayır ve 1 çekimser oy ile onaylandı.

Karar uyarınca Derviş’e “Kıbrıs Türk Malları Fonu”ndan 345 bin Euro tazminat ödenecek, Limasol’daki malı “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” uhdesinden çıkartılarak şahsına devredilecek, 310 bin Euro ve 22 Temmuz 2022’dan bugüne yüzde 2 yasal faizi ve 20 bin 110 Euro dava masrafı olmak üzere toplam 345 bin Euro ödenecek.