İspanyol akbaba drone ile kurtarıldı İspanyol akbaba drone ile kurtarıldı

Rum Meteoroloji Dairesi bugün için şiddetli rüzgar  nedeniyle  sarı alarm yayımladı.

“Sigmalive” haber sitesine göre, Rum Meteoroloji Dairesi uyarının 12:00 ile 17:00 saatleri arasında geçerli olduğunu duyurdu.