Rum Meteoroloji Dairesi bugün için şiddetli rüzgar nedeniyle sarı alarm yayımladı.
“Sigmalive” haber sitesine göre, Rum Meteoroloji Dairesi uyarının 12:00 ile 17:00 saatleri arasında geçerli olduğunu duyurdu.
Rum Meteoroloji Dairesi bugün için şiddetli rüzgar nedeniyle sarı alarm yayımladı.
“Sigmalive” haber sitesine göre, Rum Meteoroloji Dairesi uyarının 12:00 ile 17:00 saatleri arasında geçerli olduğunu duyurdu.
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