Fileleftheros “Binlerce Sığınak Arayışı… Sivil Savunma Personeli, Mal Sahiplerine Binalarının Kullanılması Gereğini İzah Etmek İçin Sokağa Çıkacak” başlıklı haberinde Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanı ile daha önce yaptığı görüşmede sığınak sayısının artırılması kararı alındığını yazdı.

Bugün yaklaşık 2 bin 200 sivil savunma sığınağı bulunduğu, nüfusun yüzde 70’ini (toplamda yaklaşık bir milyon) alacak sayıya ulaşılması için yaklaşık 5 bin sığınak gerektiği kaydedilen habere göre, Sivil Savunma Basın Sözcüsü Panayotis Liasidis, “personelimiz ve mal sahiplerine, binalarının neden sığınak olarak kullanılmasının şart olduğunu izah etmek için sokağa çıkacak.” dedi.

Liasidis, nüfusun yüzde 70’ini alacak sayıya ulaşılması için kiliseler ya da Kilise’ye ait diğer yapıların, okul binalarının veya güvenlik şartlarına haiz diğer toplum binalarının bodrum katı olup olmadığı saptamaya çalışacaklarını söyledi. “Ağırlık Yeşil Hat boyuna ve güvenlik açısından hassas diğer bölgelere verilecek.” İfadesini kullandı.

Panayotis Liasidis yeni inşa edilecek binalara sığınak olarak kullanılabilecek bodrum bölümü de eklettirmek için yeni Kaza Yerel Yönetim Otoriteleri ile de temasa geçeceklerini, Sivil Savunmanın niyetinin, yeni binalara yapılacak bodrum katlarını sığınağa çevirmek olduğunu anlattı.

Halen 250 kişilik cankurtaran, 150 de Sivil Savunma gönüllüsü bulunduğunu belirten Liasidis, her yıl 600 kişiye ilkyardım eğitimi verildiğini ve ilkyardım yapabilecek durumda olan kişi sayısının binlerle ifade edilebileceğini sözlerine ekledi.