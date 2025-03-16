Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 17-18 Mart’ta gerçekleştirilecek gayriresmi genişletilmiş görüşmeye katılmak üzere bu akşam kalabalık bir heyetle Cenevre’ye gidiyor.

Alithia ve Haravgi’nin haberine göre Rum Sözcü Vekili Yannis Andoniu, Hristodulidis’in, Cenevre’deki temaslar sırasında ortaya çıkacak gelişmelere göre Rum tarafının nasıl karşılık vereceğine dair bir yol haritası hazırladığını açıkladı.

İdeal olanın, müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu ancak mevcut şartlar altında bunu “uzak bir ihtimal olarak niteleyen Andoniu, aynı şekilde Cenevre’de çıkmaz senaryosunu da uzak gördüğünü kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, dün akşamki televizyon mesajında “Kıbrıs sorununun tek çözüm yolunun iki bölgeli iki toplumlu Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği şekliyle siyasi eşitliği olan, tek egemenliği, tek uluslararası temsiliyeti ve ortak vatandaşlığı olan, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü garanti edilmiş federasyon olduğunu” iddia etti.

Hristodulidis, gayriresmi görüşmeye katılmaktaki hedefinin “Kıbrıs sorununun çözümü için uzlaşılmış çerçevede ve 2017 yazında koptuğu yerden yenden başlayacak müzakereleri yeniden başlatma yolunu açacak özlü bir görüşme yapmak” olduğunu söyledi. Hristodulidis, “Müzakere kazanımları pusulası ile öze girmek ve süreci aktif tutacak bir sonuç almak için yapıcı olmaya hazır ve hazırlıklı olduklarını” sözlerine ekledi.

Hristodulidis eşliğinde bu akşamüzeri Cenevre’ye gidecek olan DİSİ ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu, “Kıbrıs sorunu açısından bu kritik anda ulusal çıkar, Başkan Hristodulidis’in ulusal hedefe yönelik çabaları karşısında hepimizin sorumlu bir tutum sergilemesini dikte eder.” dedi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu partisinin, Cenevre’den beklentiler düşük olmasına karşın Rum tarafının her senaryoya hazır olması gerektiğine inandığını, her gelişmeye göre, Kıbrıs sorununun özünün görüşülmesini sağlayacak somut adımları ve aşamaları olan bir yol haritası sunulması gerektiği görüşünde olduğunu söyledi.

Cenevre’de gayriresmi görüşme gerçekleştirilecek olmasını olumlu bulan Stefanu, Rum tarafı olarak, “olguların hareket seyrini kendilerinin belirlemesi için ellerinde senaryolar ile her olasılığa hazırlıklı olmaları, gelişmelere göre inisiyatifler almaları gerektiğini” kaydetti.

Stefanu, Rum tarafının “uzlaşılmış çözüm zemini konusunda pozisyonunun net, müzakere kazanımlarının korunmasından yana olması, Guterres Çerçevesi zeminini, havada kalan konularını görüşmek için müzakereye hazır olduğunu belirterek müzakerelerin 2017’de koptuğu yerden devam etmesi talebinde bulunması gerektiğini” de sözlerine ekledi.