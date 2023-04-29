Türk iş insanının satın aldığını iddia ettiği üç otelin Cleo Otel, Golden Seaside Apart Otel ve Ege Otel olduğunu, 2025'ten itibaren otellere rezervasyonların yapılmaya başlanacağını söylediğine dikkati çeken Rum basınıi. “Satın aldığı otel ve apartmanların alım sözleşmesi için Rum İçişleri Bakanlığı'ndan da onay alan Kıbrıslı Türk iş adamı, Türkiye'nin Maraş konusundaki duruşu ve Maraş konusunda sürekli yaptığı açıklamaların ilham kaynağı olduğunu söyledi” diye yazdı.

Kıbrıs Rum Haber Ajansı’nın bir haberinde ise Yeni Bakış gazetesinde yayınlanan 'sözleşme' resminin apostil işlemine ( birine yurt dışında sizin adınıza işlem yapma yetkisinin verilmesi) tabi bir belge olduğu belirtildi.

Rum basınına göre Kıbrıslı Türk iş adamının Maraş'ta satın aldığı iddia edilen üç gayrimenkul davasından ikisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yerel olarak tanıdığı kuzeydeki Taşınmaz Mal Komisyonu'na (TMK) yapılan başvurular kapsamında bulunuyor.



Avukat Demetriades tepkili

Konuya tepki gösteren avukat Achilleas Demetriades, Cyprus Mail'e Maraş'taki mülklerle ilgili olarak ortaya çıkan üç yasal sorun olduğunu söyledi.

Bunlardan biri, bölgedeki mülklere sahip olabilecek şirketlerin artık varlık olarak var olmayabileceği ve IPC aracılığıyla iddiaları geçersiz kılabileceğidir.

Demitriadis’e göre bir diğer sorun da Kıbrıs Türk tarafının 2019'da Maraş'ın açılışından bu yana bölgenin Evkaf'a ait olduğunu iddia etmesidir.

Maraş'taki bu 'satışların' siyasi boyutuna ilişkin yorum yapan Demetriades, "Rum tarafı yine hazırlıksız yakalandı" dedi.

Bölge 2019'da Kıbrıs Türk tarafı tarafından açıldığında, Ankara'nın Maraş'a çağrıda bulunan 550 ve 789 sayılı BM kararlarını ihlal etmesi nedeniyle hükümetin AB mahkemelerine dava açmak da dahil olmak üzere Türkiye'ye karşı daha fazla önlem alabileceğini de sözlerine ekledi.

Rum avukat haberle ilgili de konuştu ve haberin doğru olması durumunda "Kıbrıs'ta çözüm şansının önemli ölçüde azalacağını söyledi.

Sözde Belediye Başkanı’ndan Rum yönetimine suçlama

Sözde Gazimağusa Belediye Başkanı Simos Ioannou da konuyla ilgili olarak, Kıbrıslı Rum otel sahiplerinin kuzeydeki işadamlarıyla temas halinde olduklarına dair bilgilerin olduğunu ancak belirli vakalardan haberleri olmadığını söyledi.

Ioannou, Maraş'taki mülkler için olduğundan, tasdik memurunun belgeleri imzalarken dikkat etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Asıl mesele mülkleri, otelleri satma çabasını durdurmak, çünkü bu devam ederse kapalı Maraş kaybedilecek" dedi.

Ioannou, “birileri bu statükonun bizim lehimize olduğunu düşünüyorsa yanılıyor. Öyle değil.” Eğer satışlar TMK üzerinden yapıldıysa Kıbrıslı Türk alıcı için süreç yasaldır ve Kıbrıslı Rum satıcı parayı almıştır diye konuştu.

Öte yanda Rum gazeteleri TMK’nın hafta başında , Kıbrıslı Rumlar tarafından kendilerine 7 bin 200'ün üzerinde başvuru yapıldığını açıkladığına da dikkati çekti.