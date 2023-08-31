Başkanlık Sarayı'nda yarın sabah toplanacak Ulusal Konsey'in gündeminde Kıbrıs sorunu, Pile’de yaşanan olaylar, Hristodulidis’in New York’a yapacağı ziyaret, mülteci/göç meselesinin bulunuyor..

Fileleftheros gazetesi, yarınki toplantının Hristodulidis başkanlığında ilk kez Mart ayında toplanan Ulusal Konsey'in ikinci toplantısı olacağını belirtti.

Gazete, Kıbrıs sorunuyla ilgili meseleler haricinde, Hristodulidis’in Hloraka’da son günlerde meydana gelen olaylar sebebiyle toplantının gündemine mülteci/göç konusunu da eklemeye karar verdiğini kaydetti. Gazete, Hristodulidis’in niyetinin siyasi liderliği mülteci/göç konusundaki mevcut durum ve son günlerde yaşananlar hakkında bilgilendirmek olduğunu ifade etti.

Hristodulidis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise, Pile’de yaşanan olaylar, Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı olan Miroslav Jenca’nın Kıbrıs ziyareti, New York ziyareti ile BM Genel Sekreteriyle görüşmesinden ne beklendiği konusunda da bilgilendireceği kaydedildi.