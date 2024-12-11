Alithia, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın ev sahipliğinde ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de dün akşam düzenlenen yıl sonu resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Tatar ile ayaküstü görüşen Hristodulidis’in, resepsiyon çıkışında Rum basınına yaptığı açıklamayı aktardı.

Gazete Hristodulidis’in açıklamasını “Tatar Başkan’la Görüşmeyi Düşünecek… Barikatlar Konusu İçin… Hristodulidis'ten Kıbrıslı Türk Lidere: ‘Görüşmekten Korkmamalıyız'” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazeteye göre Hristodulidis resepsiyon çıkışında gazetecilerin, Tatar’a ne söylediğini sormasına karşılık, “Bugün resepsiyondan önce de söylediğim gibi, yeni barikatların açılması konusunu görüşmek için yarın bile buluşmaya hazır olduğumuzu ilettim.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ile Rum Müzakereci Menelaos Menelau tarafından bu konuda bir çaba harcanmakta olduğunu hatırlatan Hristodulidis, “bazı konularda yaklaşım farklılıkları bulunduğunu” söyledi.

Hristodulidis, “buluşmalarının, hangi noktada olunduğunu gözden geçirmelerinin ve devam edebilmeleri için müzakerecileri yönlendirmelerinin önemli olduğunu” söylediğini belirterek “Buluşursak, bu açıklama yapmamız gerektiği anlamına gelmiyor. BM Genel Sekreteri’nin huzurunda verdiğimiz vaadi dikkate alarak, görüşmekten korkmamalıyız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın kendisine “bunu araştıracağını, böyle bir görüşmeyi düşüneceğini ve geri döneceğini söylediğini” aktaran Hristodulidis, “Cevabının olumlu olmasını umarım.” ifadesini kullandı.